Vuelve el calor a Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes y el resto de la semana

Tras un fin de semana con lluvias, Mendoza empieza la semana con un marcado ascenso de la temperatura. El pronóstico oficial anticipa días calurosos, estables y con pocas probabilidades de tormentas.

Después del alivio del domingo, el calor vuelve a instalarse en Mendoza desde este lunes 19 de enero. De acuerdo a la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada se presentará calurosa y algo nublada, con vientos moderados del noreste y buenas condiciones generales en todo el territorio provincial.

Durante gran parte del día se espera un ambiente estable, con cielo mayormente despejado en zonas de llano y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará entre 17 °C y y 18 °C, mientras que la máxima rondará los 32 °C, con una humedad cercana al 70%.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en Mendoza

Según el informe meteorológico, el martes habrá una jornada calurosa con nubosidad variable, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera. Máxima: 35 °C. Mínima: 19 °C.

Mientras que el miércoles estará caluroso con nubosidad variable y tormentas, vientos del sector sur rotando al noreste. La temperatura máxima estará en 36 °C y la mínima podría ubicarse en 23 °C.

Hacia el jueves y viernes, el tiempo seguirá siendo caluroso, aunque se prevé un aumento de la nubosidad. En ese período comenzará a crecer la probabilidad de tormentas aisladas, principalmente durante la tarde y la noche, con mayor incidencia hacia el fin de semana.