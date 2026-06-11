¿Vuelve a nublarse?

Contingencias Climáticas anunció que este jueves estará parcialmente nublado en la provincia. La máxima rondaría los 14 grados.

El departamento de Contingencias Climáticas anunció que la provincia continuaría con días nublados y temperaturas bajas con máximas cercanas a los 14 grados. Esta tendencia se acrecentaría el fin de semana donde bajaría aún más la temperatura y podría haber lluvias en el llano.

¿Cómo estará este jueves 11-06-2026?

El jueves estará parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con leve descenso de la temperatura.

Máxima: 14°C | Mínima: 6°C

Viernes 12-06-2026

El viernes estará parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura. Viento Zonda en precordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 6°C

Sábado 13-06-2026

Mayormente nublado, predominio de los vientos del sector sur, con descenso de la temperatura, precipitaciones aisladas en el llano. Nevadas en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C

Domingo 14-06-2026

Parcialmente nublado, predominio de los vientos del sector norte, con poco cambio de la temperatura.

Máxima: 12°C | Mínima: 7°C