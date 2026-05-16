Vuelco en Ruta 7: perdió el control de su camioneta y terminó hospitalizado

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en un tramo cercano a Uspallata. El conductor fue asistido en el lugar y trasladado al hospital.

Un hombre fue trasladado al hospital este sábado por la mañana luego volcar con su camioneta en la Ruta Nacional 7, a la altura de Uspallata, en Luján de Cuyo.

De acuerdo a la información policial, el conductor circulaba en una Renault Duster en dirección oeste a este cuando, por motivos que aún se investigan, se desvió hacia la banquina. En ese sector, el desnivel del terreno provocó que el vehículo terminara volcando.

Tras el llamado al 911, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y asistió al hombre, que luego fue derivado al Hospital El Carmen. Allí le diagnosticaron politraumatismos moderados y confirmaron que no corre riesgo de vida.

Efectivos de Policía Vial realizaron el control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

También trabajó Policía Científica, mientras que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján-Uspallata.