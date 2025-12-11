Vuelco en la Ruta 7: un camionero argentino quedó grave tras perder el control de su vehículo y volcar

Un camión volcó en la Ruta 7, en una peligrosa curva, y su conductor quedó gravemente herido. El hombre fue trasladado en helicóptero al Hospital Central tras salir despedido del vehículo. Las primeras pericias descartaron alcohol y apuntan a una combinación de exceso de velocidad y fuertes ráfagas de viento.

Un camionero argentino sufrió heridas de gravedad este jueves tras protagonizar un violento vuelco en la Ruta Nacional 7, a la altura de la conocida Curva del Tiempo, mientras se dirigía en sentido oeste–este. El vehículo, de matrícula chilena, terminó incrustado contra el cerro luego de que su conductor perdiera el dominio por una sumatoria de exceso de velocidad y vientos intensos que afectaban la zona del corredor internacional.

De acuerdo con la información oficial, el impacto fue tan fuerte que el chofer salió despedido varios metros. Como consecuencia, sufrió un traumatismo severo que requirió asistencia inmediata.

Las primeras pericias confirmaron que el test de alcoholemia arrojó resultado negativo, por lo que la causa del siniestro se atribuye exclusivamente a las condiciones climáticas y a una maniobra riesgosa en un tramo reconocido por su peligrosidad.

El primer móvil de emergencias en llegar pertenecía al operativo que evacuaba a una mujer en el Parque Aconcagua. Fue ese equipo el que estabilizó al conductor hasta la llegada de más unidades médicas.

Dada la gravedad del cuadro, el hombre fue trasladado inicialmente al Hospital de Uspallata, donde aguardó el arribo del helicóptero Halcón, que lo derivó de urgencia al Hospital Central de Mendoza para recibir atención especializada.

En el operativo trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional y la Guardia Urbana Municipal de Las Heras. Aunque el tránsito en la Ruta 7 no se interrumpió, se mantuvo habilitado con extrema precaución mientras se realizaban las tareas periciales y de asistencia.