Vuelco en la Ruta 7: dos mujeres resultaron heridas tras un accidente en Uspallata

Un accidente en la Ruta 7, a la altura del ingreso a Uspallata, dejó como saldo a dos mujeres con politraumatismos luego de que la trafic en la que viajaban volcara y derrapara sobre el asfalto.

El hecho ocurrió este jueves al mediodía y fue reportado al 911 por automovilistas que circulaban por la zona. De inmediato se desplazó hasta el lugar personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), Bomberos, Policía de Mendoza y efectivos de Gendarmería Nacional.

Según las primeras pericias, la conductora perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan, lo que provocó que la camioneta diera un vuelco y quedara sobre el costado derecho de la calzada.

Las dos mujeres que viajaban en la trafic fueron asistidas en el lugar y luego trasladadas al hospital de la zona, donde se confirmó que presentaban politraumatismos derivados del impacto.

El rodado permaneció detenido en la ruta, lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito mientras trabajaban las fuerzas de seguridad. Bomberos colaboraron en la remoción del vehículo y en la prevención de riesgos, mientras que Gendarmería se encargó de ordenar la circulación.

La investigación quedó en manos de la Policía, que busca determinar las causas del siniestro vial en uno de los corredores más transitados de la provincia.