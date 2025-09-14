Vuelco en Guaymallén deja dos heridos: una mujer tuvo que ser rescatada

Un auto volcó en la Rotonda del Cóndor y dejó a dos heridos. La acompañante quedó atrapada en el vehículo y tuvo que ser rescatada por Bomberos Voluntarios.

Un accidente vial se registró este domingo por la mañana en Guaymallén, donde un automóvil volcó en la Rotonda del Cóndor y dejó a dos personas lesionadas.

El hecho ocurrió cerca de las 7 horas.

De acuerdo con fuentes policiales, el vehículo involucrado fue un Peugeot 207 en el que viajaban un hombre de 32 años, identificado como B. M., y una mujer de 34, L. I.

Tras el vuelco, la acompañante quedó atrapada dentro del rodado, por lo que fue necesario el trabajo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron rescatarla. Minutos más tarde, personal del Servicio de Emergencias Coordinado(SEC) asistió a ambos ocupantes, diagnosticando traumatismos por accidente vial.

El conductor fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, agentes de tránsito y la Oficina Fiscal N°1, que quedó a cargo de la investigación.