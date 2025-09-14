Tragedia en Lavalle: murió un motociclista de 19 años tras chocar contra un camión

El joven de 19 años murió en el acto tras impactar con su moto contra un camión detenido en una zona rural de Lavalle. La Justicia investiga las causas del siniestro.

Un trágico accidente vial ocurrió este sábado por la noche en Lavalle, donde un joven de 19 años murió luego de impactar con su moto contra un camión detenido en la zona rural del departamento.

El hecho se registró alrededor de las 20.25 horas en calle Núñez, a unos dos kilómetros al norte de la Ruta 34.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría 63°, la víctima que circulaba en una moto Motomel cuando, por motivos que aún se investigan, colisionó de lleno contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz.

El conductor del camión, un hombre de 35 años, declaró que había detenido la marcha en el costado oeste de la calle para preguntar por una finca donde debía cargar lechuga. Minutos después, al retomar su vehículo, escuchó un fuerte golpe en la parte trasera y al descender encontró al motociclista tendido sobre el asfalto.

Una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó rápidamente al lugar y asistió al joven, que presentaba politraumatismos y un traumatismo grave de cráneo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, confirmaron su fallecimiento en el lugar.

En tanto, el camionero fue sometido al control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/L).

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Lavalle.