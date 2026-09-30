Volvió a funcionar el Metrotranvía tras tres horas de interrupción en Mendoza: qué pasó

El servicio había quedado suspendido durante la mañana por un desperfecto a la altura de Maipú y Beltrán, en Godoy Cruz. La STM desplegó cuadrillas para reparar el daño y finalmente restableció la circulación de las unidades.

El Metrotranvía de Mendoza volvió a funcionar este miércoles luego de permanecer interrumpido durante aproximadamente tres horas por una falla registrada en la infraestructura de alimentación eléctrica del recorrido. La interrupción fue informada durante la mañana por la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM), que desplegó personal técnico para trabajar sobre el desperfecto y recuperar el servicio.

El desperfecto afectó parte de la infraestructura eléctrica que permite el funcionamiento del Metrotranvía.

Por este motivo, la circulación de las unidades debió ser interrumpida mientras se realizaban las tareas necesarias para reparar el daño. El aviso de la STM fue difundido alrededor de las 9.30, cuando se informó a los usuarios sobre la suspensión del servicio y se indicó que los trabajos continuarían hasta completar la reparación.

Cuánto tiempo estuvo suspendido el Metrotranvía

En un primer momento, las autoridades estimaron que las tareas para solucionar el inconveniente demandarían alrededor de tres horas.

Durante ese período, las cuadrillas técnicas de la Sociedad de Transporte de Mendoza trabajaron sobre la infraestructura afectada para recuperar la circulación. Una vez finalizados los trabajos, el Metrotranvía retomó su funcionamiento y las unidades volvieron a circular pasado el mediodía.

Según la información difundida, el daño habría sido provocado aparentemente por un tercero.

Mientras el servicio permaneció suspendido, desde el área de Transporte recomendaron a los pasajeros utilizar medios de transporte alternativos para poder trasladarse.

La interrupción afectó a los usuarios que utilizan habitualmente el Metrotranvía para movilizarse por distintos puntos del Gran Mendoza.