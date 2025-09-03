Volver a ser novios: cómo reconectar en pareja con rutinas simples y cotidianas

La convivencia prolongada puede apagar ciertos gestos que antes eran espontáneos. Sin embargo, recuperar la complicidad no requiere grandes planes ni viajes costosos. En esta nota, exploramos cómo pequeñas rutinas en el hogar pueden ayudar a reconectar con la pareja y volver a sentirse “novios”, incluso después de años de relación.

Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios sobre Vínculos Afectivos (CEVA), el 58% de las parejas que conviven desde hace más de cinco años reconoce que la rutina afectó su nivel de conexión emocional. A pesar de ello, el 72% afirma que incorporar actividades compartidas en casa —como cocinar juntos, redecorar un espacio o establecer rituales nocturnos— mejora la comunicación y el bienestar afectivo.

Una de las claves para reconectar en pareja es recuperar el tiempo de calidad. No se trata de estar más horas juntos, sino de generar momentos significativos. “Cuando la rutina se instala, dejamos de mirar al otro con curiosidad. Volver a ser novios implica volver a elegirnos, aunque sea en gestos mínimos”, explica la psicóloga especializada en vínculos adultos, Lic. Mariana Funes. Preparar el desayuno en equipo, compartir una serie sin distracciones o salir a caminar sin celular son ejemplos simples que pueden marcar la diferencia.

El hogar también puede convertirse en escenario de reconexión. Redecorar un rincón con objetos que tengan historia, sumar plantas o cambiar la iluminación del dormitorio son acciones que renuevan el ambiente y estimulan el vínculo. “El entorno influye en cómo nos sentimos y cómo nos vinculamos. Un espacio cuidado y compartido refuerza la sensación de equipo”, señala Funes. Además, crear un rincón de descanso emocional —con libros, música o frases significativas— puede funcionar como refugio afectivo.

Los rituales sensoriales también ayudan a fortalecer la intimidad. Encender una vela con aroma suave, preparar una infusión especial o cocinar una receta con valor simbólico son gestos que activan la memoria emocional. Según el Instituto de Bienestar Doméstico, el 49% de las parejas que incorporan aromas y sabores en sus rutinas reportan mayor conexión emocional. El olfato y el gusto, al estar ligados a recuerdos, pueden funcionar como puentes afectivos.

Otra estrategia efectiva es recuperar el juego y la sorpresa. Dejar una nota en la heladera, armar una “cita temática” en casa o regalar algo hecho a mano son acciones que reactivan la complicidad. “La sorpresa no tiene que ser costosa, sino significativa. Lo importante es salir del piloto automático y volver a mirar al otro con intención”, afirma Funes.

En definitiva, volver a ser novios en casa no implica retroceder en el tiempo, sino renovar el vínculo desde lo cotidiano. Las pequeñas rutinas, los gestos simples y los espacios compartidos pueden reactivar la intimidad y fortalecer la relación. En un contexto donde el hogar se vuelve refugio, cuidar el vínculo desde adentro es una forma de elegir al otro todos los días.