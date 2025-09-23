Volcó un camión recolector en la Costanera y complica el tránsito

El accidente ocurrió de madrugada en Guaymallén y causó cortes y demoras en plena hora pico; no hubo heridos, pero investigan si una camioneta cruzó en rojo y provocó el siniestro.

Un fuerte accidente vial ocurrido durante la madrugada de este martes en Guaymallén generó importantes complicaciones en el tránsito de la Costanera, a la altura de calle Saavedra.

El hecho se produjo alrededor de las 2, cuando un camión recolector de la Municipalidad de la Ciudad, que circulaba hacia el norte, chocó contra una camioneta, impactó contra una luminaria y terminó derribando un árbol.

El vehículo de gran porte quedó cruzado sobre la calzada derecha de la Costanera, mano al norte, lo que obligó a interrumpir totalmente la circulación por la lateral este de la avenida. En tanto, en la traza principal se registraron demoras considerables durante el inicio de la hora pico matinal.

Personal policial, de tránsito y cuadrillas municipales trabajaron en la zona para despejar la vía y retirar tanto los vehículos involucrados como el árbol caído. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron heridos.

Las primeras versiones señalan que la camioneta habría pasado un semáforo en rojo y provocado la colisión con el camión recolector, lo que originó el vuelco. Sin embargo, esa hipótesis aún es materia de investigación.