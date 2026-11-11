Volcó un camión en Alta Montaña y hay tránsito con precaución en la Ruta 7

Un camión volcó en solitario a la altura del kilómetro 1224, en la zona de la Curva de Yeso, cuando circulaba desde Chile hacia Argentina. El conductor está siendo asistido y Gendarmería trabaja en el lugar. Se solicita circular con precaución.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 1224, en la zona de la Curva de Yeso, cuando un camión que circulaba desde Chile hacia Argentina volcó. El conductor está siendo asistido.

Un camión volcó este miércoles en solitario en la Ruta Nacional 7, a la altura de la Curva de Yeso, en el kilómetro 1224, en el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile.

El siniestro ocurrió en el sentido de circulación Chile-Argentina. Por causas que no fueron informadas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la calzada.

Según la información preliminar, el chofer está siendo asistido por personal que trabaja en el lugar.

En el operativo interviene Gendarmería Nacional, a través del Escuadrón 27 Uspallata.

Debido al incidente, las autoridades solicitaron circular con precaución por ese sector de la Ruta 7 mientras continúan las tareas de asistencia y seguridad vial.