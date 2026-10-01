Volcó un camión con gas propano y cortaron la Ruta 144: cuándo volvería a habilitarse

El accidente ocurrió en la Cuesta de los Terneros y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad por una pérdida de gas. Qué alternativas tienen los conductores y cuándo podría normalizarse el tránsito.

Un camión cisterna que transportaba gas propano volcó este jueves en la Ruta Nacional 144, a la altura de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael, y el accidente obligó a interrumpir completamente el tránsito. El vehículo presenta una pérdida en una de las válvulas, por lo que las autoridades establecieron un importante perímetro de seguridad alrededor del lugar.

El siniestro se produjo durante la tarde, en el kilómetro 685 de la Ruta 144. Según las primeras actuaciones, el conductor habría detectado un inconveniente en el sistema de frenos y decidió detener la marcha. Durante la maniobra, el semirremolque cisterna terminó volcando a un costado de la ruta.

Luego del vuelco, los equipos que llegaron al lugar detectaron una pérdida de gas propano en una de las válvulas de la cisterna.

Ante el riesgo que implica la fuga de este tipo de sustancia, se activó un operativo preventivo y se dispuso un amplio perímetro para mantener alejados a los vehículos y a las personas.

La Ruta 144 permanece totalmente cortada en ambos sentidos, antes del ingreso a la Cuesta de los Terneros.

La prioridad de las autoridades es evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a quienes circulen por el sector mientras se trabaja sobre la cisterna.

En el lugar trabajan distintos organismos para controlar la situación y garantizar la seguridad durante las maniobras.

Participan efectivos de la Policía de Mendoza, Bomberos especializados en el manejo de sustancias peligrosas, Policía Vial y personal de la Gendarmería Nacional.

También interviene la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que permite realizar tareas de monitoreo y obtener información sobre el estado del sector sin exponer innecesariamente al personal.

El perímetro de seguridad se mantendrá durante toda la intervención.

Cuándo podría habilitarse nuevamente la Ruta 144

Para retirar la carga de manera segura se deberá realizar primero el trasvase del gas propano que permanece dentro de la cisterna. Para esa tarea se espera la llegada de un equipo especializado proveniente de Cipolletti, cuyo arribo está previsto durante las primeras horas del viernes.

Una vez que el personal especializado se encuentre en el lugar comenzarán las maniobras para transferir la totalidad de la carga.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, la Ruta 144 podría continuar cerrada hasta cerca del mediodía del viernes. Sin embargo, la reapertura dependerá de la evolución del operativo y de la evaluación que realicen los Bomberos.

Qué rutas alternativas hay para viajar entre San Rafael y Malargüe

Mientras continúe el corte, quienes tengan previsto trasladarse entre San Rafael y Malargüe deberán utilizar caminos alternativos. Para quienes viajen en vehículos livianos, una de las opciones es el recorrido por Valle Grande, Cañón del Atuel y El Nihuil.

Se trata de un camino de montaña que presenta sectores de ripio, por lo que las autoridades recomiendan circular con extrema precaución y tener en cuenta las características del trayecto antes de emprender el viaje.

El desvío por el Cañón del Atuel no está recomendado para tránsito pesado ni para transporte de pasajeros.

Para quienes circulen entre Mendoza y Malargüe, la alternativa indicada es utilizar la Ruta 40 por Pareditas, continuar hacia El Sosneado y posteriormente retomar el recorrido hacia Malargüe.

El mismo trayecto puede realizarse en sentido contrario para quienes viajen desde el sur hacia Mendoza.