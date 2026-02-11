Volcó un auto en el Acceso Sur y el tránsito está complicado en Guaymallén

Un auto volcó en el Acceso Sur, a la altura de Dorrego, y generó importantes demoras en la mano que va hacia el norte. La conductora fue trasladada al hospital y el tránsito quedó reducido a dos carriles.

Un siniestro vial en el Acceso Sur, a la altura de Dorrego, generó demoras y complicaciones en el tránsito durante el mediodía de este miércoles. El hecho ocurrió en la mano que va de sur a norte, donde un automóvil terminó volcado tras perder el control.

De acuerdo con las primeras informaciones, la conductora, una mujer mayor de edad, habría sido rozada por un camión, lo que provocó que perdiera el dominio del vehículo, impactara contra el guardarraíl y recorriera entre 50 y 60 metros antes de quedar dado vuelta a un costado del acceso.

El auto, un Renault, no quedó sobre la calzada principal, lo que evitó un bloqueo total. Sin embargo, el tránsito se redujo a dos carriles habilitados, lo que generó importantes demoras en una franja horaria de alto flujo vehicular.

La conductora fue asistida en el lugar y trasladada con politraumatismos al hospital. Según informaron desde el municipio, no presenta heridas de gravedad.

El director de Tránsito y Seguridad Vial de Guaymallén confirmó que el camión involucrado fue rápidamente identificado e interceptado metros más adelante, gracias a los operativos y rondines que se realizan en la zona por los recientes cambios en la circulación.

Las autoridades recomendaron circular con precaución y, en lo posible, optar por vías alternativas hasta que se normalice completamente el tránsito en el Acceso Sur.