Viví la Vendimia 2026 en El 9 Televida: cobertura especial con la participación de Pepe Cibrián

Este viernes comienza las transmisiones más esperadas por todos los mendocinos en el año: “Vendimia 2026” en Canal 9 Televida.

Canal 9 Televida se prepara para llevar a los hogares mendocinos una cobertura especial de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, con transmisiones en vivo de los principales eventos y la participación destacada del reconocido director teatral Pepe Cibrián, quien asistirá por primera vez a la celebración más importante de Mendoza.

Desde las 21, la señal mendocina pondrá al aire la Vía Blanca de la Vendimia 2026, con un despliegue especial desde el palco de la familia real. Durante el desfile, los espectadores podrán disfrutar del paso de las reinas, las candidatas departamentales, los hacedores de la fiesta y los tradicionales carros que recorren el centro de la capital provincial.

La programación continuará el sábado desde las 8.30 con la transmisión del Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el tradicional encuentro que reúne a las principales autoridades políticas, empresariales y referentes del sector vitivinícola.

Más tarde, a partir de las 10, llegará el esperado Carrusel de la Vendimia, otro de los clásicos del fin de semana vendimial. Durante el recorrido, los carros alegóricos volverán a llenar las calles de Mendoza con música, danzas y expresiones culturales de cada departamento.

Una de las novedades de la cobertura será la presencia del reconocido director teatral Pepe Cibrián, considerado uno de los creadores más influyentes del teatro musical argentino.

El dramaturgo y actor participará como invitado especial en la transmisión del Carrusel y también en La Previa del Acto Central, aportando su mirada artística a la fiesta máxima de los mendocinos.

La previa y el Acto Central en el Frank Romero Day

La programación continuará desde las 19 con La Previa del Acto Central, donde se mostrarán los preparativos en el Teatro Griego Frank Romero Day, la llegada de las soberanas con mandato cumplido, el clima en las tribunas y los detalles del espectáculo.

Finalmente, a las 22, comenzará el Acto Central de la Vendimia 2026, titulado “Guardiana del vino eterno”, el momento culminante de la celebración que incluye el espectáculo artístico, la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia y su coronación.

Los espectadores también podrán interactuar con la transmisión a través de las redes sociales utilizando el hashtag #VendimiaEnEl9, donde los mensajes seleccionados se mostrarán durante la emisión.