Violento robo piraña a ciclistas en Mendoza: segundo ataque en dos días cerca de la UNCuyo

Un ciclista fue atacado por cuatro delincuentes bajo la modalidad de robo piraña en inmediaciones de la UNCuyo, logró recuperar su bicicleta con ayuda de vecinos, pero no hubo detenidos. Es el segundo hecho similar en menos de 48 horas en la misma zona.

Circulaba como cualquier otro día, sin imaginar que en segundos iba a quedar rodeado. Un ciclista fue víctima de un violento intento de robo piraña en una calle ubicada entre los barrios Flores y Olivares, a metros de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), un sector que vecinos y estudiantes señalan desde hace tiempo como recurrente escenario de robos.

Según reconstruyeron testigos, el joven circulaba por la zona cuando fue interceptado y rodeado por los agresores, dos mujeres y dos hombres, quienes lograron inicialmente sustraerle el rodado. Sin embargo, la víctima se resistió al robo, corrió detrás de ellos y comenzó un forcejeo que quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa el momento en que una de las mujeres intenta escapar con la bicicleta, pero el ciclista la alcanza y la sujeta del pelo para impedir el robo. A partir de allí, se desató una violenta riña en plena vía pública, mientras los otros tres delincuentes atacaban al joven a golpes.

La situación cambió cuando un motociclista y el conductor de un auto que pasaba por el lugar se detuvieron para ayudar, junto a otros vecinos que se acercaron al escuchar los gritos. Finalmente, la bicicleta quedó resguardada, aunque los agresores continuaron forcejeando con la víctima.

El ciclista sufrió golpes en la cabeza y se lo vio tocándose la herida luego del enfrentamiento. Minutos después arribaron efectivos de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), pero para ese momento los delincuentes ya habían escapado hacia los barrios aledaños y no fueron detenidos.

Segundo ataque en menos de dos días

Este hecho se suma a otro episodio ocurrido el martes pasado, también en cercanías del barrio Olivares, sobre calle José Ingenieros, a unos 200 metros del ingreso a la UNCuyo. En ese caso, dos hombres atacaron a un ciclista, lo golpearon con un ladrillo en la cabeza y le robaron la bicicleta.

La víctima debió ser trasladada al Hospital Español debido a la gravedad de la herida, mientras que los delincuentes lograron escapar con el rodado.

Vecinos y estudiantes de la zona reiteraron su preocupación por la reiteración de robos a ciclistas, especialmente en horarios de baja circulación, y reclamaron mayor presencia policial en un sector señalado desde hace tiempo como foco de hechos delictivos.