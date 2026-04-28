Violento choque en el Acceso Sur: un camión embistió a personal de Tránsito que trabajaba cerca de La Barraca

Un grave accidente se registró este lunes por la noche en el Acceso Sur, a la altura del centro comercial La Barraca, donde un camión embistió a personal de Tránsito de Guaymallén que se encontraba realizando tareas de control vehicular.

El hecho ocurrió cerca de las 23, en un sector donde los agentes municipales intervenían para ordenar la circulación tras un siniestro previo. En ese contexto, un camión que circulaba de sur a norte, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control e impactó contra los conos de señalización colocados sobre la calzada.

Lejos de detenerse, el vehículo de gran porte continuó su marcha y terminó chocando contra un móvil de Tránsito identificado como P77. Dentro del rodado se encontraba un efectivo, mientras que una agente femenina estaba en las inmediaciones, ambos alcanzados por el impacto. También resultó herido un conductor que había estado involucrado en el accidente anterior.

Como consecuencia del choque, el vehículo oficial fue desplazado hacia la banquina y llegó a sobrepasar el guardarraíl. En tanto, el camión detuvo su marcha aproximadamente a un kilómetro del lugar del incidente.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a los heridos en el lugar y constató que ninguno presentaba lesiones de gravedad. La investigación continúa para determinar las circunstancias que provocaron el hecho.