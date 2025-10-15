Violento asalto en Maipú: golpearon a una mujer con una barreta y le robaron la camioneta

Una mujer de 52 años fue víctima de un violento asalto en Maipú cuando detuvo su camioneta en la lateral del Acceso Este para revisar un carro con muebles. Tres delincuentes la sorprendieron, la golpearon con una barreta metálica y le robaron el vehículo.

Una mujer de 52 años sufrió un violento robo en Maipú. Ladrones la atacaron con una barreta metálica y le robaron su camioneta Volkswagen Saveiro mientras revisaba el carro que transportaba con muebles sobre la lateral sur del Acceso Este, entre Rodríguez Peña y Belgrano.

Según informaron fuentes policiales, la víctima detuvo su vehículo tras escuchar un ruido extraño proveniente del carro. En ese momento fue sorprendida por un sujeto que la golpeó brutalmente, la arrojó al suelo y se dio a la fuga junto a otros dos cómplices, llevándose la camioneta y varios objetos personales.

Vecinos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato al 911, lo que permitió que personal policial desplegara un rápido operativo cerrojo por la zona. Minutos después, los efectivos hallaron el rodado abandonado en calle Monteagudo al 3745, con una rueda pinchada y la auxiliar sustraída.

En un descampado cercano, la Policía logró detener a uno de los presuntos autores, identificado como Emanuel H., de 29 años, quien posee antecedentes por robo agravado en poblado y en banda con uso de arma de fuego. Durante el procedimiento también se recuperó la rueda robada, el celular de la víctima y una botonera de control remoto.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, mientras que los otros dos delincuentes continúan prófugos.