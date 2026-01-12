Violenta riña en Tunuyán: un joven pelea por su vida y hay dos detenidos

Un violento enfrentamiento durante la madrugada del domingo dejó a dos hombres apuñalados en el asentamiento Rodrigo, en Tunuyán. Uno de ellos, de 25 años, permanece en estado crítico tras ser intervenido de urgencia.

Un grave episodio de violencia conmocionó a Tunuyán durante la madrugada de este domingo, cuando una riña con armas blancas y palos terminó con dos hombres heridos, uno de ellos en estado crítico y luchando por su vida. El hecho ocurrió cerca de la medianoche en el asentamiento Rodrigo, al Este del departamento del Valle de Uco.

Según información oficial, el conflicto se desató en la intersección de calle Francisco Delgado y Derqui, donde varios sujetos protagonizaron una pelea de extrema violencia. Un llamado al 911 alertó a la Policía, que al arribar al lugar encontró a dos personas con heridas de arma blanca.

La víctima más grave es un joven de 25 años, quien fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Scaravelli. De acuerdo al parte médico, ingresó directamente a quirófano con lesiones en el cuello, el hombro derecho y el abdomen, y quedó internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

El segundo herido, un hombre de 36 años, sufrió una lesión a la altura de la cintura. Fue asistido inicialmente por personal policial en el lugar y luego recibió atención médica, sin que su estado revistiera gravedad.

Tras el ataque, efectivos de la Comisaría 15 de Tunuyán realizaron un operativo en la zona que permitió la detención de dos hombres, de 34 y 39 años, ambos mayores de edad y oriundos del asentamiento Rodrigo. Durante el procedimiento, la Policía secuestró varios machetes y armas blancas, que serían las utilizadas durante la agresión.