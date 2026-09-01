Violencia en Chacras de Coria: riña, destrozos y saqueos tras un enfrentamiento luego de un cumpleaños de 15

Un grupo de adolescentes atacó con piedras varios comercios de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, durante la madrugada del domingo. Los locales sufrieron roturas de vidrieras y robos de mercadería, mientras los vecinos denuncian la impunidad con la que actuaron los jóvenes.

La madrugada del domingo 30 de agosto de 2026 la tranquila noche de Chacras de Coria se vio totalmente interrupida por de quedó marcada por un episodio de violencia. Un grupo de adolescentes que salía de un cumpleaños de 15 protagonizó una serie de ataques contra comercios ubicados en la esquina de Viamonte y Callejón Los Peralitos.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los jóvenes comenzaron arrojándose piedras entre sí y luego dirigieron la agresión hacia los locales de la zona. En cuestión de minutos, al menos tres negocios resultaron con vidrieras destrozadas y pérdidas materiales significativas.

Entre los locales atacados se encuentra un mercado de barrio, donde los adolescentes ingresaron tras romper los vidrios y se llevaron bebidas alcohólicas. También una dietética sufrió daños y robo de mercadería. Alejandro, dueño de uno de los negocios, expresó su desesperación: “Nos rompieron los vidrios, ingresaron y robaron. Después de este hecho no podemos seguir, estamos desmantelando. No tenemos capital para reponer todo”.

Los videos del ataque se viralizaron rápidamente en redes sociales, mostrando la violencia con la que los adolescentes golpeaban las vidrieras y pateaban los marcos para abrir boquetes e ingresar en los locales. Tras los destrozos, los jóvenes huyeron corriendo y se subieron a un colectivo, sin que mediara intervención inmediata. Vecinos y comerciantes remarcaron la impunidad con la que actuaron los menores y exigieron respuestas de las autoridades para evitar que hechos similares se repitan.

Los comerciantes afectados advierten que la falta de control y sanciones genera un clima de vulnerabilidad que amenaza la continuidad de pequeños negocios.