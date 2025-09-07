Violencia de género en Tunuyán: agredió a su pareja embarazada y quedó internado tras autolesionarse

Un hombre bajo los efectos de drogas empujó a su pareja embarazada provocándole pérdida de conocimiento. Ella fue atendida y él quedó internado bajo custodia policial tras autolesionarse.

Un caso de violencia de género se registró la noche del sábado en Tunuyán, dejando a un hombre de 24 años internado bajo custodia policial y a una mujer embarazada de 29 años atendida por crisis nerviosa.

El hecho ocurrió cerca de las 19:45 horas en una vivienda ubicada en calle Boulogne Sur Mer, en el distrito Cuadro La Estación.

La policía acudió al lugar tras un llamado al 911 que reportaba una fuerte discusión de pareja. La víctima permitió el ingreso de los efectivos y relató que su pareja, bajo los efectos de drogas, la empujó al suelo, provocándole pérdida de conocimiento.

Tras la agresión, el hombre tomó un cuchillo y comenzó a cortarse. La policía logró reducirlo y retirar el arma, mientras que personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la mujer, estabilizándola en el lugar. El agresor presentaba heridas superficiales en ambos brazos y no corría riesgo de vida.

Finalmente, el sujeto fue trasladado al área de Salud Mental del hospital Scaravelli, permaneciendo bajo custodia policial. Policía Científica trabajó en la escena y secuestró el cuchillo utilizado en el incidente.