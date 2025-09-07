Tragedia en San Carlos: ciclista murió tras ser atropellado y el conductor se dio a la fuga

El cuerpo fue hallado en un zanjón frente a una bodega, y el conductor del vehículo involucrado está siendo buscado.

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció este sábado en un accidente vial en San Carlos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 20:10 horas, cuando un transeúnte dio aviso a la línea de emergencias 911 tras encontrar a la víctima sin vida dentro de un zanjón en calle El Indio, frente a la bodega Alfa Crux, en Eugenio Bustos.

Al llegar al lugar, la policía constató que junto al cuerpo había una bicicleta marca SLP, rodado 29, color negro, dañada sobre la banquina norte. Según el testigo, el responsable del accidente habría escapado en un automóvil VW gris, con dirección hacia La Consulta.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el deceso del ciclista.

Por disposición del Ayudante Fiscal Dr. Gonzalo Garriga, trabajaron en la escena Policía Científica, UID San Carlos, b y patrullas locales en busca del vehículo involucrado.

Más tarde, la policía localizó el automóvil VW Voyage gris en un domicilio de calle Bianchetti, en La Consulta, pero el conductor no se encontraba en el lugar y sigue siendo buscado.