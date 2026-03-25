Violencia de género en Las Heras: incendió la casa de su ex pareja embarazada con sus hijas adentro

Una mujer embarazada y sus dos hijas lograron escapar de un incendio intencional en su vivienda de Las Heras; el agresor fue detenido y vecinos impulsan una colecta para ayudar a reconstruir el hogar familiar.

Un grave episodio de violencia de género sacudió a Las Heras, donde un hombre fue detenido acusado de incendiar la vivienda de su ex pareja tras una discusión. La mujer, que cursa un embarazo de ocho meses, se encontraba en el interior junto a sus dos hijas cuando comenzó el fuego.

El hecho ocurrió en una casa que también funcionaba como despensa, ubicada sobre calle Molinero Tejeda. Según el relato de vecinos, el incendio se habría iniciado desde el interior del domicilio luego de una pelea de la pareja.

En medio de la emergencia, la prioridad fue rescatar a la mujer embarazada y a las niñas, quienes lograron salir con ayuda de un vecino que escuchó los gritos de auxilio. “Las nenas pedían ayuda, entramos y pudimos sacar a la madre. Hubo un pequeño forcejeo porque el hombre estaba fuera de sí”, relataron.

De acuerdo con la denuncia, el agresor habría amenazado a la víctima con un cuchillo y la obligó a salir de la vivienda junto a sus hijas. Las tres escaparon descalzas y con lo puesto, perdiendo todas sus pertenencias en el incendio, incluido el negocio que representaba su principal fuente de ingresos.

Tras el episodio, personal policial logró reducir al acusado, quien fue trasladado a una comisaría. En tanto, bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, y uno de los efectivos resultó con una leve intoxicación por inhalación de humo.

La mujer fue asistida por personal médico y se encuentra fuera de peligro, aunque atraviesa una situación crítica tras haber perdido su hogar.

Frente a este escenario, vecinos iniciaron una campaña solidaria para ayudar a la familia a reconstruir la vivienda. Solicitan donaciones de materiales de construcción como ladrillos, cemento y hierro, con el objetivo de que la mujer pueda volver a tener un hogar junto a sus hijas y el bebé en camino.

Se puede donar a: dorado.alude.fauna