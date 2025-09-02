¿Vinagre para limpiar? Sí, pero no cualquiera: cómo evitar errores comunes en el hogar

Aunque parecen iguales, el vinagre blanco y el vinagre de limpieza tienen usos muy distintos. Conocer sus diferencias es clave para evitar intoxicaciones, proteger superficies delicadas y lograr una limpieza eficaz sin riesgos. Cómo leer las etiquetas y qué dicen los especialistas sobre el uso seguro de estos productos cada vez más populares.

Aunque comparten nombre y apariencia, el vinagre blanco y el vinagre de limpieza no son lo mismo. En tiempos donde los productos naturales ganan terreno en la limpieza del hogar, distinguir entre ambos es fundamental para evitar riesgos y aprovechar sus beneficios reales. Según datos del sector minorista, el consumo de vinagre para usos no culinarios creció un 18% en Argentina durante el último año, impulsado por tutoriales caseros y consejos virales.

El vinagre blanco tradicional se obtiene por fermentación del alcohol y contiene entre 4% y 5% de ácido acético, lo que lo hace apto para el consumo humano. Se usa en cocina, para desinfectar frutas y verduras, y en limpiezas livianas como microondas o utensilios. En cambio, el vinagre de limpieza tiene una concentración más alta (entre 6% y 10%) y está formulado exclusivamente para tareas domésticas. No debe ingerirse bajo ningún concepto.

“Es común que la gente los confunda, sobre todo porque los envases son similares y muchas veces están mal rotulados”, advierte la química especializada en productos de consumo, Dra. Mariana Ríos. “El vinagre de limpieza puede dañar superficies delicadas o generar irritaciones si se usa sin diluir”, agrega. En supermercados, el vinagre blanco suele estar en la sección de alimentos, mientras que el de limpieza se encuentra en droguería o productos de limpieza.

Entre los usos más efectivos del vinagre de limpieza se destacan la eliminación de sarro en grifos, la desinfección de azulejos y la limpieza de cristales. Un truco popular consiste en mezclarlo con bicarbonato caliente para desodorizar desagües. Sin embargo, no se recomienda aplicarlo sobre mármol o piedra natural, ya que el ácido puede deteriorar la superficie. En estos casos, conviene optar por productos neutros o específicos.

Por su parte, el vinagre blanco sigue siendo un aliado en la cocina y en limpiezas suaves. Se lo utiliza para marinar carnes, encurtir verduras y eliminar olores. También es útil para limpiar superficies como mesadas de acero inoxidable o utensilios, aunque su poder desincrustante es limitado. “No hay que sobreestimar su capacidad: para manchas profundas o bacterias resistentes, se necesitan productos más potentes”, señala Ríos.

La confusión entre ambos tipos de vinagre puede tener consecuencias. Un estudio realizado por la Asociación Argentina de Higiene Doméstica reveló que el 32% de los hogares encuestados usó vinagre de limpieza en alimentos por error, lo que representa un riesgo para la salud. Además, el uso incorrecto puede dañar electrodomésticos, como lavarropas o heladeras, si se aplica sin diluir o en zonas sensibles.

En definitiva, entender la diferencia entre vinagre blanco y vinagre de limpieza es clave para una limpieza segura y eficaz. Lo natural no siempre es inocuo. Leer las etiquetas, identificar el uso correcto y evitar improvisaciones puede marcar la diferencia entre un hogar saludable y un error costoso.