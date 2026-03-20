Viernes ventoso y con Alerta Amarilla por tormentas: ¿dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional retomó otra Alerta Amarilla por tormentas en la provincia. En esta nota, todos los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla por tormentas. Está vez es para la zona Este. Además, en casi toda la provincia se siente un fuerte viento Sur que bajará la temperatura.

¿Qué señala la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla por tormentas señala que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

¿Cuándo y dónde se producirían las tormentas?

Las tormentas se producirían este viernes al mediodía en los departamentos del Este:

Lavalle

San Martin

Santa Rosa

La Paz

¿Cómo estará este viernes 20-03-2026?

Este viernes estará mayormente nublado y ventoso con lluvias y tormentas en la madrugada, descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 18°C

Sábado 21-03-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 14°C

Domingo 22-03-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche con tormentas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 13°C

Lunes 23-03-2026

Nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur rotando al noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 13°C

Martes 24-03-2026

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Riesgo de heladas en Valle de Uco y sur provincial. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 10°C