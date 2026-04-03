Viernes Santo en el Calvario: los fieles piden por salud, trabajo, perdón y también agradecen

Miles de mendocinos se acercaron al Calvario de Carrodilla para participar del tradicional Vía Crucis de Viernes Santo, en una jornada atravesada por la fe, la emoción y pedidos de salud, trabajo y esperanza.

Cientos de mendocinos participaron este Viernes Santo en el Calvario de Carrodilla, uno de los puntos más representativos de la Semana Santa en Mendoza, donde la fe volvió a expresarse a través de rezos, promesas y agradecimientos. A lo largo del tradicional Vía Crucis, los fieles avanzaron entre estaciones marcadas por la reflexión, en una jornada cargada de emoción.

Desde las primeras horas del día, familias enteras, grupos parroquiales y peregrinos comenzaron a llegar al santuario para recorrer el circuito que representa el camino de Jesús hacia la crucifixión.

Durante el recorrido, los testimonios de los asistentes reflejaron las principales preocupaciones actuales. La salud, el trabajo, el perdón y la situación del país fueron los pedidos más repetidos entre los fieles, que también aprovecharon la jornada para agradecer.

“Vengo a pedir, más que nada, y también a agradecer”, expresó una mujer que participa cada año de la celebración. Otros asistentes remarcaron la importancia de mantener viva la fe en contextos difíciles, mientras que algunos se acercaron por primera vez con la intención de pedir paz y nuevas oportunidades.

La jornada también estuvo marcada por la emoción de quienes asistieron con sus familias, muchos de ellos continuando una tradición que se transmite de generación en generación.

A diferencia de otros años, el circuito presentó modificaciones en su organización. El acceso a las estaciones se realizó a través de un recorrido vallado que ordenó el flujo de personas, lo que generó largas filas durante gran parte del día.

Semana Santa: actividades para los próximos días

Las celebraciones continuarán este fin de semana en el santuario. El sábado se llevará a cabo la tradicional Misa de Gloria, una ceremonia central que anticipa la resurrección de Jesús.

En tanto, el Domingo de Pascua habrá celebraciones religiosas a las 11 y a las 20, mientras que el predio permanecerá abierto durante toda la jornada para quienes deseen acercarse a participar o recorrer el lugar.