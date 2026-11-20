El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para esta jornada y no se esperan lluvias, al menos por ahora.

Este viernes amaneció nublado en la provincia. Al respeto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alerta por tormentas, aunque habría que esperar que pasa con el correr de las horas.

¿Cómo estará el viernes 20-11?

Este viernes estará parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máx: 27°C | Mín: 14°C

¿Qué pasa el sábado 21-11?

El sábado habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector norte. Precipitaciones en cordillera.

Máx: 33°C | Mín: 16°C

Domingo 22-11

El domingo habrá nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste

Máx: 27°C | Mín: 17°C

Lunes 23-11

El lunes hay nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máx: 32°C | Mín: 19°C