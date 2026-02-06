Viernes fresco en Mendoza: ¿cuándo sube la temperatura?

Contingencias Climáticas señaló que este viernes se mantendrá nublado. A partir del sábado comienza a subir la temperatura.

Otra vez amaneció fresco en la provincia. Para este día la máxima rondará los 28 grados y el cielo se mantendrá nublado. Este “otoño” no durará para siempre y a partir del sábado comenzará a subir la temperatura con maximas que superarán los 30 grados.

¿Cómo estará este viernes 06-02-2026?

Este viernes habrá nubosidad en disminución con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 17°C

Sábado 07-02-2026

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 17°C

Domingo 08-02-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°C

Lunes 09-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 23°C

Martes 10-02-2026

Caluroso con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Miércoles 11-02-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 28°C | Mínima: 22°C

Jueves 12-02-2026

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C