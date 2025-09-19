Viernes en Mendoza: ¿continúa el viento Zonda?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este viernes estará marcado por las ráfagas de viento. Se dividirá por sectores el Zonda y Oeste. Luego entrará el Sur y bajará la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que está jornada estará marcada por la presencia de viento Zonda y Oeste. Luego soplará viento del Sur y esto provocará que disminuya la temperatura. Además, no se descarta que pueda llover en algunos lugares

¿Dónde soplará viento Zonda este viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que en la precordillera de Luján y Las Heras habrá viento caliente.

El viento Zonda llegará con velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

¿Dónde se sentirá viento Oeste?

El viento Oeste estará presente en la zona coordillerana.

¿Qué pasa con el viento Sur?

A medida que transcurra el día, comenzará el viento Sur con la probabilidad de lluvias en toda la provincia.

¿Cómo estará este viernes?

Este viernes 19-09-2025 estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas aisladas en la madrugada. Inestable en cordillera

Máxima: 22°C | Mínima: 15°C

Sábado 20-09-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 12°C

Domingo 21-09-2025

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C

Lunes 22-09-2025

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.