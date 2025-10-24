Viernes con Alerta Amarilla por tormentas y granizo: ¿dónde y a qué hora?

Defensa Civil comunicó que podría llover por sectores en al provincia y no descartó que el agua llegue acompañada de granizo. Se sentiría en el Gran Mendoza y el Este.

Defensa Civil Mendoza comunicó que este viernes puede sentirse un fenómeno de tormentas y granizo en la provincia. Además, soplaría viento Zonda en la precordillera.

¿Cómo estará este viernes 24-10-2025?

Este viernes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Zonda en Malargue. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 18°C

La Alerta Amarilla de Defensa Civil: tormentas y no se descarta caída de granizo

Defensa Civil señaló que este viernes hay probabilidad de tormentas y que no se descarta la caída de granizo.

El fenómeno se podría sentir en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco.

Sábado 25-10-2025

El sábado estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 12°C

Domingo 26-10-2025

El domingo estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 12°C

Lunes 27-10-2025

Parcial nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 22°C | Mínima: 11°C

Martes 28-10-2025

Mayormente nublado y frío con precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 11°C | Mínima: 5°C

Miércoles 29-10-2025

Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 19°C | Mínima: 5°C