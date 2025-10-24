Viernes con Alerta Amarilla por tormentas y granizo: ¿dónde y a qué hora?

Defensa Civil comunicó que podría llover por sectores en al provincia y no descartó que el agua llegue acompañada de granizo. Se sentiría en el Gran Mendoza y el Este.
Defensa Civil Mendoza comunicó que este viernes puede sentirse un fenómeno de tormentas y granizo en la provincia. Además, soplaría viento Zonda en la precordillera.
¿Cómo estará este viernes 24-10-2025?
Este viernes estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Zonda en Malargue. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 25°C | Mínima: 18°C
La Alerta Amarilla de Defensa Civil: tormentas y no se descarta caída de granizo
Defensa Civil señaló que este viernes hay probabilidad de tormentas y que no se descarta la caída de granizo.
El fenómeno se podría sentir en el Gran Mendoza, el Este y el Valle de Uco.
Sábado 25-10-2025
El sábado estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 23°C | Mínima: 12°C
Domingo 26-10-2025
El domingo estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 12°C
Lunes 27-10-2025
Parcial nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.
Máxima: 22°C | Mínima: 11°C
Martes 28-10-2025
Mayormente nublado y frío con precipitaciones aisladas, vientos moderados del sudeste.
Máxima: 11°C | Mínima: 5°C
Miércoles 29-10-2025
Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.
Máxima: 19°C | Mínima: 5°C