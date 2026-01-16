Viernes agobiante en Mendoza: ¿a cuánto llegará la máxima?

Contingencias Climáticas anunció un día caluroso en la provincia. La máxima ascenderá a los 35 grados centígrados.

El departamento de Contingencias Climáticas de la provincia señaló que se viene una jornada muy calurosa en Mendoza. La temperatura máxima ascenderá a los 35 grados centígrados. Para mañana se esperan lluvias.

¿Cómo estará este viernes 16-01-2026?

Este viernes estará caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C y Mínima: 19°C

Sábado 17-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 22°C

Domingo 18-01-2026

El domingo estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Lunes 19-01-2026

Caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C

Martes 20-01-2026

Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste.

Máxima: 36°C | Mínima: 20°C