Vientos fuertes este martes: ¿de qué se trata?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que para este martes se espera que entre un frente frío que baje la temperatura algunos grados. La máxima se ubicará en los 30 grados.

Los mendocinos que se están levantando se van a encontrar con una jornada ventosa que se siente desde la madrugada de este martes. Se trata de vientos del sector Sur que provocarán que disminuya la temperatura y que la máxima baje a los 30 grados.

¿Cómo estará este martes 13-01-2026?

Este martes estará inestable con nubosidad variable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 30°C | Mínima: 23°C

Miércoles 14-01-2026

Este miércoles estará caluroso y algo nublado con tormentas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Jueves 15-01-2026

El jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 22°C

Viernes 16-01-2026

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Sábado 17-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Domingo 18-01-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 30°C | Mínima: 22°C