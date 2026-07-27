Viento Zonda: suspendieron las clases en el turno vespertino y nocturno en dos departamentos este lunes 27 de julio

La medida rige para todos los niveles y modalidades de los departametnos de Tunuyán y Tupungatoen los turnos vespertino y nocturno. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento Zonda, y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que para este lunes 27 de julio se ha determinado la suspensión de clases presenciales en los turnos vespertino y nocturno en las escuelas de todos los niveles y modalidades educativos ubicadas en Tupungato y Tunuyán.

En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

En las localidades afectadas, la actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.