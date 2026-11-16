La menor recibió el impacto directo de un árbol en el Parque O’Higgins y fue trasladada al Hospital Notti con estado de salud reservado. Una mujer de 34 años también debió ser asistida. Además, otros ejemplares cayeron sobre vehículos en distintos puntos de la provincia.

Una nena de 12 años fue golpeada por un árbol que cayó en el Parque O’Higgins, en Ciudad, y debió ser trasladada al Hospital Notti con estado de salud reservado. Las fuertes ráfagas que se sintieron este lunes en Mendoza también provocaron la caída de otros ejemplares: dos autos quedaron destruidos en Guaymallén y otro vehículo resultó dañado en Rodeo del Medio.

El hecho se registró alrededor de las 17.14, sobre calle Ituzaingó, entre Córdoba y San Luis. Tras un llamado al 911, personal policial llegó al lugar y constató que dos personas habían sido alcanzadas por la caída de un árbol en pleno centro mendocino.

La adolescente recibió el impacto directo y fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Debido a las lesiones, fue trasladada al Hospital Notti. En tanto, una mujer de 34 años, amiga de la madre de la menor, recibió atención médica en el lugar.

Otro árbol cayó sobre dos autos y los destruyó

Las fuertes ráfagas también provocaron importantes daños materiales en otro sector de la provincia. Sobre calle Los Guindos, en Guaymallén, un árbol cayó sobre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios.

Los autos involucrados fueron una Chevrolet Captiva gris y un Renault 9 gris. El ejemplar cayó desde el costado sur de la calle y provocó la destrucción total de ambos vehículos. A pesar de la magnitud de los daños, ninguno de los conductores resultó herido.

Un árbol cayó sobre un auto estacionado en Rodeo del Medio

Otro episodio se registró en Rodeo del Medio, sobre calle Pueyrredón. En ese sector, un árbol se quebró a la mitad por efecto del viento y cayó sobre un vehículo que estaba estacionado.

Las caídas de árboles encendieron las alertas ante las fuertes ráfagas que afectan a distintos departamentos de Mendoza.

Ante las condiciones meteorológicas, la Dirección Provincial de Vialidad solicitó extremar las precauciones al circular por rutas y caminos del Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este. Además, recomendó a conductores y peatones evitar transitar o permanecer en sectores arbolados, debido al riesgo de caída de ramas y ejemplares como consecuencia de las ráfagas.