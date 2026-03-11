Videos: impactante incendio en el casino de San Martín

Un importante incendio se desató este miércoles en el Casino de Mendoza ubicado en San Martín, lo que generó una gran columna de humo y un amplio operativo de emergencia. Bomberos de varios departamentos trabajan para controlar las llamas.

El establecimiento afectado se encuentra en la intersección de calle Miguez y Ruta 50, donde rápidamente se desplegó un amplio operativo de emergencia con la participación de Bomberos y efectivos policiales.

De acuerdo con la información preliminar difundida por el Ministerio de Seguridad, el incendio habría alcanzado gran parte de la estructura, incluido la zona del casino, y zonas aledañas como la clínica y el gimnasio que se encuentran en el complejo. Sin embargo, las fuentes indicaron que todavía no tiene una cifra certera de los daños ocasionados por las llamas.

Hernán Pérez, Jefe de Defensa Civil de San Martín, indicó que el incendió ha sido de gran magnitud, pero que no hay víctimas fatales ni heridos de gravedad, ya que toda la gente logró evacuar el edificio.

El fuego habría iniciado en la sala de juegos, pero aún no confirmaron la causa del mismo.

Ante la emergencia, todas las personas que se encontraban dentro del edificio fueron evacuadas de manera preventiva para evitar riesgos mayores. Cerca de las 17 horas, las autoridades confirmaron que solo dos personas permanecían en el techo del establecimiento, mientras continuaban las tareas de control del fuego.

Amplio operativo de Bomberos en San Martín

Debido a la magnitud del incendio, dotaciones de Bomberos de distintos departamentos de Mendoza fueron convocadas para colaborar en el operativo y trabajar en la contención de las llamas.

En paralelo, la Policía de Mendoza dispuso el cierre del perímetro en los alrededores del casino, con el objetivo de garantizar la seguridad y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Pasadas las 18, desde Defensa Civil indicaron que lograron controlar el incendio en el casino.