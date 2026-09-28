Videos: sacaron más de 150 toneladas de basura del colector Los Cerrillos ante la llegada del Súper Niño

La Municipalidad de Godoy Cruz y la Dirección de Hidráulica realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en el colector Los Cerrillos. El operativo busca recuperar la capacidad de drenaje del cauce y prevenir posibles desbordes durante las tormentas de verano.

Una enorme cantidad de residuos se acumuló en uno de los principales cauces de desagüe de Godoy Cruz y obligó a poner en marcha un operativo de limpieza. Los trabajos en el colector Los Cerrillos avanzan con maquinaria pesada y buscan recuperar la capacidad de drenaje del cauce de cara a las próximas tormentas.

El operativo comenzó hace dos semanas y permitió retirar una enorme cantidad de residuos acumulados en distintos sectores del colector Los Cerrillos, en el oeste de Godoy Cruz. Las tareas continuarán a lo largo de todo el trazado del cauce, que cumple un papel clave para conducir el agua de lluvia hacia el colector Maure.

El operativo para limpiar el colector Los Cerrillos

Los trabajos son realizados de manera conjunta por la Municipalidad de Godoy Cruz y la Dirección de Hidráulica, con maquinaria pesada destinada a retirar los residuos que se acumularon dentro del cauce.

Para desarrollar las tareas se dispusieron dos minicargadoras y dos retroexcavadoras, que trabajan en distintos puntos del colector para facilitar la extracción de los materiales.

Hasta el momento se concretaron alrededor de 50 viajes de camiones batea, con una capacidad aproximada de 30 metros cúbicos por viaje.

El operativo continuará de manera progresiva a lo largo del colector hasta alcanzar su desembocadura en el colector Maure, con el objetivo de dejar despejado el sistema antes de la temporada de tormentas.

El colector Los Cerrillos tiene una extensión aproximada de 3,5 kilómetros y se desarrolla de sur a norte hasta descargar en la margen derecha del colector Maure.

Se trata de una infraestructura fundamental para el sistema de drenaje del departamento, ya que recibe el agua de lluvia proveniente de distintos sectores urbanos. Por eso, la acumulación de residuos representa un riesgo durante los episodios de precipitaciones intensas: la basura puede dificultar el escurrimiento y favorecer la aparición de obstrucciones.

Desde los organismos que participan del operativo remarcaron que el objetivo es realizar estas tareas de manera preventiva para que el sistema pueda responder ante eventuales crecidas.

Qué encontraron dentro del cauce

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la intervención fue la cantidad de residuos sólidos urbanos encontrados dentro del colector. Según explicaron desde Hidráulica, no se trata principalmente de sedimentos o material acumulado por el propio cauce, sino de basura arrojada en distintos puntos.

Entre los factores identificados aparecen además sectores cercanos utilizados para clasificación y acopio informal de residuos, una situación que puede favorecer que los desechos terminen dentro del sistema pluvial.

La limpieza de Los Cerrillos también pone el foco en un problema que puede repetirse rápidamente. Desde el municipio señalaron que, si no se modifica la disposición de los residuos, el colector puede volver a acumular basura en poco tiempo.

Por ese motivo, además de retirar los desperdicios, se trabaja con los vecinos de los barrios cercanos para explicar la importancia de mantener despejados los cauces. La intención es identificar los lugares donde se producen arrojos ilegales y evitar que residuos, escombros y otros materiales vuelvan a ingresar al sistema.

En paralelo con las tareas de limpieza, la Municipalidad de Godoy Cruz y la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio de Energía y Ambiente realizaron jornadas informativas junto con voluntarios.

También se brindó información sobre los mecanismos disponibles para denunciar una disposición incorrecta de residuos y consultar ante situaciones que puedan generar riesgos.

Una de las vecinas que participó del encuentro planteó la necesidad de contar con contenedores en sectores cercanos a los puentes, para facilitar la correcta disposición de los residuos.

Por qué realizan la limpieza antes de las tormentas

El operativo se desarrolla en un contexto de seguimiento de las condiciones climáticas y ante la posibilidad de tormentas intensas durante la temporada estival. Los fenómenos asociados a El Niño pueden generar modificaciones en los patrones de precipitaciones y aumentar la necesidad de mantener en condiciones la infraestructura destinada al manejo del agua.

Por eso, las tareas de mantenimiento no se limitan a Los Cerrillos. Desde la Provincia indicaron que también se realizan intervenciones y relevamientos en otros colectores y cauces de Mendoza. La intención es anticiparse a los episodios de lluvia y reducir los factores que puedan dificultar el escurrimiento.

Pero el mantenimiento también depende de la colaboración de los vecinos: evitar arrojar basura y escombros en los cauces resulta fundamental para que el esfuerzo realizado no se pierda en pocas semanas.