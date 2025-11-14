Paso Cristo Redentor: por las tormentas creció el caudal de los ríos en Alta Montaña y piden extremar la precaución

Las autoridades indicaron que creció el caudal de ríos a la vera de la Ruta 7 y pidieron a la población que evite las zonas afectadas.

Las tormentas en Alta Montaña registradas en las últimas horas provocaron un aumento repentino en el caudal de arroyos y ríos, lo que encendió una señal de alerta entre los equipos que monitorean la zona. Voceros del corredor internacional confirmaron que, si bien no se reportaron incidentes, solicitan a turistas y residentes mantenerse alejados de los cauces ante el riesgo de crecidas.

Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional, indicó que, “debido a las lluvias de alta montaña, se ha incrementado el caudal de arroyos y ríos”, y remarcaron que la principal recomendación es evitar acercarse a sectores donde el agua pueda arrastrar sedimentos o generar desbordes repentinos.

Los videos fueron grabados en Uspallata a la vera de la Ruta 7 y muestran el aumento del flujo de agua en canales y ríos de la zona.

Mendoza bajo alerta amarilla por tormentas: así estará el fin de semana

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia, en un fin de semana marcado por la inestabilidad, el ingreso de un frente frío y la probabilidad de granizo en áreas del Este y el Gran Mendoza.

El meteorólogo Fernando Jara detalló que el momento de mayor riesgo será entre las 17 y las 18 de este viernes, cuando podrían formarse los primeros núcleos eléctricos en el Este, desplazándose luego hacia el centro y norte provincial. “Los núcleos más fuertes pueden extenderse hasta las 3 o 4 de la mañana, momento en el que la actividad comenzará a disminuir”, precisó.

Sábado 15 de noviembre

La jornada empezará con nubosidad variable y una máxima de 32°C, pero el tiempo cambiará rápidamente. Se prevé viento Zonda en la precordillera y zonas de Malargüe, un factor que elevará la temperatura y favorecerá el desarrollo de tormentas.

Durante la tarde y noche, el SMN advierte sobre tormentas fuertes, ráfagas intensas del sector sur y posible caída de granizo en diversos puntos del territorio provincial. La llegada del frente frío provocará un marcado descenso térmico hacia la noche.

Domingo 16 de noviembre

El domingo comenzará inestable, con lluvias, tormentas y viento sur durante la mañana. Las condiciones mejorarán hacia el mediodía, aunque la temperatura será considerablemente más baja.

Desde Contingencias Climáticas anticiparon un día “parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos del sector sur y precipitaciones en cordillera”. La máxima será de 25°C y la mínima rondará los 17°C.