Videos: Lizy Tagliani sorprendió a todos comprando en el centro de Mendoza y protagonizó un tierno momento junto a su hijo

De paseo por el microcentro de Mendoza, Lizy Tagliani sorprendió a comerciantes y mendocinos con su visita, generó furor en las redes sociales y compartió un tierno episodio junto a su hijo Tati, que rápidamente se volvió viral.

La presencia de Lizy Tagliani en Mendoza no pasó inadvertida. La conductora y humorista recorrió el centro mendocino junto a su familia y desató una verdadera revolución entre vecinos, comerciantes y turistas que la reconocieron mientras realizaba algunas compras en el centro. También compartió un tierno momento en las redes sociales cuando publicó una serie de imágenes sacadas por su hijo Tati.

Lizy Tagliani llegó a la Provincia de Mendoza para disfrutar uno días en la tierra del sol y del buen vino. Durante su estadía recorrió varios comercios mendocinos. En uno de los locales eligió vasos de cerveza y ventiladores, mientras que en otro se llevó telas para confeccionar vestidos, despertando curiosidad y comentarios cómplices entre quienes estaban en el lugar.

La escena no tardó en llamar la atención. Clientes y peatones aprovecharon la oportunidad para pedirle selfies, saludarla y registrar el momento. Las imágenes de Lizy Tagliani comprando en el centro de Mendoza comenzaron a viralizarse en cuestión de horas. Ella misma compartió los videos a través de sus redes sociales.

El momento más tierno de Lizy Tagliani junto a su hijo Tati en Mendoza

Más allá del paseo urbano, el viaje tuvo un costado profundamente emotivo. En sus redes sociales, Lizy compartió una serie de fotos tomadas por su pequeño hijo Tati, durante la primera escapada familiar tras la adopción definitiva.

“Acá la producción de fotos que me hizo el Tati”, escribió la conductora junto a las imágenes publicadas en Instagram. Las postales, lejos de la perfección técnica, muestran encuadres torcidos, fotos movidas y sonrisas, “la mirada de un hijo retratando a su mamá, con orgullo y ternura”, le escribieron en los comentarios.

La publicación superó rápidamente los 50 mil likes y se llenó de comentarios emotivos. Los seguidores destacaron la felicidad de Lizy y celebraron ese vínculo que empieza a escribirse.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizy Tagliani (@lizytagliani)

El viaje también incluyó compromisos laborales. Lizy fue parte de un evento en la reconocida disco Queen, donde recibió una cálida respuesta del público mendocino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por QUEEN (@queen_mza)

Entre compras, presentaciones y fotos improvisadas, Mendoza se convirtió en mucho más que un destino: fue el escenario del primer viaje familiar de una etapa nueva en la vida de Lizy Tagliani, marcada por el amor.