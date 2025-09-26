Videos: intensas ráfagas de viento, poca visibilidad y cielo gris ¿va a llover en Mendoza?

Hay una triple alerta en Mendoza por tormentas, Zonda y fuertes ráfagas de viento. En el Valle de Uco cayó granizo, en el Gran Mendoza el cielo está cubierto y hay visibilidad reducida en algunas rutas de la provincia.

Muchos mendocinos se sorprendieron cuando pasadas las 17 de este viernes comenzaron a sentirse fuertes ráfagas de viento en diferentes sectores de la provincia, lo que redujo la viabilidad en rutas. El Servicio Metrológico Nacional emitió una triple alerta por tormentas, viento y Zonda para todos los departamentos. Mientras que la Dirección General de Escuelas (DGE) suspendió las clases en todo el territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por Zonda y tormentas en Mendoza. Y en horas de la tarde la alerta se elevó a naranja por fuertes ráfagas de Viento Sur. Según precisaron, el fenómeno se sentirá durante la tarde y noche de este viernes.

Pasadas las 17 los mendocinos comenzaron a reportar fuertes ráfagas de viento en departamentos del Gran Mendoza, Este y Sur provincial. Acompañado de mucho polvo en suspensión, lo que redujo la visibilidad en las rutas, por lo que desde Defensa Civil piden a la población precaución a la hora de manejar. Las ráfagas llegan incluso hasta los 70 kilómetros por hora, de acuerdo con radares.

Por otro lado, en diferentes zonas del Valle de Uco se hizo presente una fuerte tormenta acompañada con caída de granizo. El pronóstico anticipa que podrían darse tormentas fuertes por sectores hasta la medianoche.

Según el reporte de Defensa Civil de Mendoza:

Lluvias intensas en la ciudad de Tunuyán, Funo, El Zampal, Zapata y Anchoris. Afectan con intensas lluvias el tramo de la ruta 40 desde Tunuyán a Anchoris.

Lluvias moderadas en Ugarteche, Agrelo, Capiz, Los Cerrillos y el este de La Paz.

Lluvias moderadas en Malvinas y Cuadro Benegas de San Rafael.

A raíz de las condiciones meteorológicas, la DGE decidió suspender las clases presenciales en toda la provincia de Mendoza para los turnos vespertino y nocturno.

Alerta por tormenta en Mendoza para este viernes 26 de septiembre

La zona Este de Mendoza será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual, especialmente sobre el centro de la provincia de San Luis.