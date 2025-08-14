Videos: Graves incidentes con hinchas de Godoy Cruz y la Policía en Brasil

Hinchas de Godoy Cruz que viajaron a Brasil para los octavos de final de la Copa Sudamericana denunciaron que fueron golpeados por la Policía brasileña tras el partido.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en violencia. Hinchas de Godoy Cruz Antonio Tomba que viajaron a Brasil para alentar a su equipo en los octavos de final de la Copa Sudamericana denunciaron que fueron brutalmente agredidos por la Policía local, apenas finalizó el partido, que terminó con derrota para el conjunto mendocino por 2 a 1.

Según relataron testigos, la represión comenzó de manera repentina y sin provocación previa. Los disturbios ocurrieron una vez que terminó el encuentro en el que el conjunto local remontó el resultado sobre el final y se impuso por 2-1.

“Terminó el partido y nos empezaron a pegar para sacarnos. Es una cosa de locos. Nos cagaron a palos, le pegaron a gente que estaba en el piso”, contó uno de los hinchas presentes en la tribuna visitante.

Según las primeras informaciones, un grupo de hinchas se agarró a las piñas con efectivos de la policía y también con agentes de seguridad privada que estaban a cargo del estadio.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad brasileñas. En uno de los videos, en el segundo 00:24, se ve claramente a entre cuatro y cinco policías golpeando a un simpatizante con la camiseta alternativa del Tomba.

Los hinchas afirman que no hubo incidentes previos que justificaran semejante accionar y exigen que las autoridades argentinas intervengan para reclamar explicaciones y garantizar la seguridad de quienes viajan a alentar a sus equipos en el exterior.