Videos: Así instalaron el imponente reactor de IMPSA en la refinería de YPF en Luján de Cuyo

Tras un operativo inédito de nueve días, quedó instalado en la refinería de YPF en Luján de Cuyo el imponente reactor de 456 toneladas fabricado por Impsa. Se trata de la carga más pesada trasladada en la historia del país.

El mega reactor fabricado por Impsa ya se encuentra en la refinería de YPF en Luján de Cuyo, tras un inédito operativo que duró nueve días y mantuvo en vilo a Mendoza. Este coloso metálico, Con un peso de 456 toneladas y 38 metros de largo, que muchos mendocinos vieron avanzar lentamente por la ruta 40 y la ruta 7, protagonizó el traslado más pesado en la historia de las rutas argentinas. Su recorrido, desde Godoy Cruz hasta la destilería, implicó cortes de tránsito, refuerzos estructurales en puentes, desvíos y la coordinación de múltiples organismos.

El reactor de hidrodesulfuración HG-D-3501, destinado a mejorar la calidad del diésel, fue levantado y colocado en posición vertical mediante una grúa de 800 toneladas de capacidad. La logística incluyó un recorrido por la Ruta 7 y Ruta 40, cortes de tránsito y la adaptación de distintos tramos para permitir el paso de semejante estructura, comparable al peso de 30 camiones de carga.

La operación no solo implicó un enorme desafío técnico, sino también la coordinación de organismos de seguridad vial, transporte y energía. Incluso, en algunos sectores, el traslado se vio demorado por la falta de estudios que confirmaran la resistencia de puentes y caminos.

El reactor, producido íntegramente en la planta de Impsa en Mendoza, forma parte del proyecto “Nuevas Especificaciones de Combustibles” que desarrolla YPF en su Centro Industrial Luján de Cuyo (CILC). Su función será reducir drásticamente el nivel de azufre en el gasoil, alcanzando un estándar de 10 partes por millón (ppm), en línea con las normativas internacionales más exigentes.

De esta manera, la petrolera busca ofrecer un diésel más limpio y eficiente, que no solo prolonga la vida útil de los motores modernos, sino que también reduce el impacto ambiental.

En la fabricación participaron más de 300 trabajadores especializados, con la utilización de 90 toneladas de insumos de soldadura desarrollados especialmente para este proyecto. Aunque se construyó en Mendoza, el reactor incluyó componentes provenientes de más de cinco países, integrados mediante tecnología de soldadura de última generación.