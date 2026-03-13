Video: una serpiente apareció dentro de un local en pleno centro de Mendoza

Una escena inesperada sorprendió a comerciantes y clientes en pleno centro de Mendoza, cuando una serpiente apareció dentro de un local y generó momentos de susto, curiosidad y hasta videos virales en redes sociales.

El episodio ocurrió en una ortopedia ubicada sobre calle Rioja, a pocas cuadras del microcentro, donde el animal fue visto colgando desde el techo del negocio antes de caer cerca de una clienta.

Según relató Ciro, uno de los encargados del local, todo ocurrió de manera repentina mientras atendían a los clientes.

De acuerdo con su testimonio, la serpiente apareció en el techo del negocio y comenzó a balancearse como un péndulo desde un foco de luz. Segundos después cayó cerca de una mujer que estaba dentro del local.

La reacción fue inmediata: sorpresa, gritos y mucho nerviosismo.

“Quedó colgando y se le cae arriba, en los pies, a una señora. Imaginate el susto. Se puso pálida”, contó el comerciante al relatar lo ocurrido.

Intentaron contenerla y llamaron a la Policía Rural

Tras el impacto inicial, los trabajadores del lugar intentaron actuar con cautela. Uno de ellos buscó una caja para tratar de contener al animal, pero la serpiente se desplazó rápidamente hacia uno de los maniquíes del local.

En ese momento decidieron dar aviso a la Policía Rural, que llegó al lugar y se encargó de retirar al animal de manera segura.

Los efectivos actuaron de forma profesional y trasladaron a la serpiente a un lugar adecuado para su resguardo.

El video se volvió viral

Mientras ocurría la situación, varias personas que pasaban por la zona comenzaron a filmar y sacar fotos del reptil. Incluso algunos curiosos se acercaron demasiado al animal para tomarse imágenes.

“Había gente que quería agarrarla o ponerse la serpiente en el cuello para la foto. Yo les decía que no se acercaran”, relató el comerciante.

Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y generaron sorpresa entre los mendocinos.

Por qué pudo aparecer en el centro

Especialistas indicaron que la presencia del animal podría estar relacionada con las recientes tormentas en la provincia. Las lluvias suelen provocar que distintos animales se desplacen desde zonas del piedemonte o descampados hacia áreas urbanas.

En este caso, la serpiente habría llegado al centro buscando refugio.

Además, se aclaró que se trataría de una culebra, una especie que no representa un peligro para las personas y que cumple un rol importante en el ecosistema, ya que ayuda a controlar poblaciones de roedores.

Qué hacer ante la presencia de una serpiente

Las autoridades recordaron que, ante la aparición de este tipo de animales, lo más importante es mantener la calma y no intentar capturarlos.

Lo recomendable es no perderlos de vista, mantener distancia y comunicarse con las autoridades correspondientes para que personal especializado pueda intervenir.

En este caso, destacaron el accionar de los trabajadores del local, quienes evitaron lastimar al animal y dieron aviso a la Policía Rural para que se encargara de la situación.