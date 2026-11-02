Video: una jueza de línea fue brutalmente golpeada durante un partido en San Rafael

Janet Cobos debió ser trasladada al hospital Schestakow tras los incidentes registrados en el encuentro entre San Martín de Salto de las Rosas y Monte Comán. El episodio quedó filmado y se espera que las autoridades deportivas determinen las responsabilidades y posibles sanciones.

Una jueza de línea fue golpeada durante un partido de la Liga Sanrafaelina de Fútbol y debió recibir atención médica. La agresión ocurrió este domingo y quedó registrada en un video que comenzó a circular después del encuentro.

La víctima fue identificada como Janet Cobos, quien se desempeñaba como asistente arbitral en el partido que disputaron San Martín de Salto de las Rosas y Monte Comán, en la cancha del primero.

Según las primeras informaciones difundidas por medios locales, los incidentes se desencadenaron en medio de reclamos por las decisiones del árbitro principal, Diego Ibarra. La situación escaló hasta convertirse en un tumulto cerca de uno de los laterales del campo de juego, donde se encontraban los integrantes de la terna arbitral.

Cómo fue la agresión a la jueza de línea

En las imágenes que trascendieron se observa a varias personas involucradas en un enfrentamiento, con empujones y forcejeos cerca del lugar donde estaban los árbitros. En medio de la confusión, un joven que vestía la camiseta de Monte Comán habría intentado atacar al juez principal y terminó golpeando a Cobos.

La mujer cayó al césped y permaneció tendida durante algunos segundos, mientras otras personas se acercaban para asistirla. El personal de seguridad privada que trabajaba en el encuentro intentó contener a los involucrados y controlar los incidentes.

De acuerdo con otras versiones periodísticas, el presunto agresor podría haber sido un espectador que ingresó al campo de juego. Sin embargo, hasta el momento no hay información oficial suficiente para establecer de manera concluyente su identidad ni las circunstancias exactas del ataque.

La secuencia generó preocupación por la seguridad de los árbitros y asistentes, que quedaron expuestos en medio de una situación de violencia que superó los reclamos habituales de un partido de fútbol.

Qué se sabe sobre el estado de salud de Janet Cobos

Tras la agresión, Cobos recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital Schestakow de San Rafael. La jueza recibió atención en el centro asistencial y fue dada de alta durante la tarde del domingo, alrededor de las 16.30.

El episodio volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en las competencias del fútbol y la necesidad de garantizar que quienes integran las ternas arbitrales puedan cumplir sus funciones sin quedar expuestos a agresiones físicas.

Un antecedente reciente que encendió las alarmas en San Rafael

La agresión contra Cobos se produjo menos de un mes después de otro hecho de extrema violencia en la Liga Sanrafaelina de Fútbol.

El 4 de octubre, durante un encuentro de Reserva entre Sportivo Balloffet y Sportivo Pedal Club, el árbitro Pablo Sosa recibió un golpe de puño del futbolista Luciano Valentín Giménez y quedó inconsciente en el campo de juego.

El juez debió ser asistido y trasladado a un centro de salud. Días después, el Tribunal de Disciplina de la Liga Sanrafaelina resolvió suspender por diez años a Giménez, de acuerdo con lo informado por medios de la provincia.

La sucesión de ambos episodios volvió a encender las alarmas por la violencia contra los árbitros en el fútbol mendocino y puso bajo la lupa las medidas de prevención que se aplican durante los partidos.