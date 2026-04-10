Video: una charla contra la Educación Sexual Integral terminó a los golpes en la UNCuyo

Lo que comenzó como un debate académico sobre la Educación Sexual Integral (ESI) en la UNCuyo terminó en un escándalo con gritos, empujones y un video que se volvió viral en las redes sociales.

Un debate académico en la UNCuyo derivó en un fuerte conflicto que incluyó gritos, empujones y la intervención policial. La actividad, que proponía una mirada crítica sobre la Educación Sexual Integral (ESI), terminó envuelta en polémica. La casa de altos estudios inició una investigación sobre lo que sucedió.

El hecho ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras durante una charla titulada “La ESI al banquillo”, organizada en el marco de los 20 años de la ley que creó el programa de Educación Sexual Integral.

Lo que estaba previsto como un espacio de debate se vio interrumpido por la irrupción de estudiantes y organizaciones que cuestionaron el enfoque del panel. La situación escaló rápidamente: hubo cánticos, discusiones y un episodio de agresión física que quedó registrado en un video que rápidamente se compartió a través de las redes sociales.

Ante el desborde, se dio aviso a la Policía y la actividad continuó en medio de un clima de tensión.

Posturas enfrentadas sobre la ESI

Desde los sectores que irrumpieron en la charla, señalaron que el evento no incluía voces especializadas ni representativas de la diversidad, y advirtieron sobre la presencia de discursos que, según sostienen, cuestionan derechos adquiridos.

Para estos grupos, la ESI es una herramienta clave no solo en el ámbito educativo, sino también en la prevención de violencias, el cuidado de la salud y el reconocimiento de la diversidad.

En cambio, desde la organización Padres Unidos, que impulsó la actividad, denunciaron que lo ocurrido fue un acto de censura violenta que atentó contra la libertad de expresión. Además, remarcaron su postura crítica hacia los contenidos de la ESI, a los que vinculan con lo que consideran “ideología de género”.

Tras los incidentes, la Facultad de Filosofía de la UNCuyo confirmó la apertura de una investigación interna para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones. Según se informó, una de las personas involucradas en el episodio de agresión sería una estudiante no activa de la institución, lo que también forma parte del análisis administrativo en curso.

La fundamentación de la actividad