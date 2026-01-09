Video: un grupo de mendocinos manejaron por la vereda, se filmaron y lo compartieron en las redes sociales

Un video viral generó fuerte repudio en Guaymallén luego de que cuatro hombres circularan con una combi por la vereda. El hecho ocurrió en una zona residencial y ya hay personas identificadas. La Municipalidad analiza sanciones por infracciones gravísimas.

Un episodio de imprudencia al volante quedó registrado en un video que se viralizó en las últimas horas y provocó alarma entre vecinos de Guaymallén. En las imágenes se observa a cuatro hombres a bordo de una combi circulando a alta velocidad, pero no por la calle, sino que por la vereda, mientras se filmaban, cantaban, tocaban bocina, riéndose de la situación, como si se tratara de una broma.

El hecho ocurrió en un sector paralelo a la calle Pedro del Castillo, entre La Purísima y Moctezuma, en una zona con casas particulares y barrios privados. Según se pudo reconstruir, el vehículo recorrió casi dos cuadras por la vereda y no se descarta que el material difundido tenga ediciones, ya que también habría imágenes tomadas en otro punto del departamento.

Lo más grave es que la maniobra se realizó en un área donde podían circular peatones, lo que elevó el riesgo para terceros. De hecho, una vecina que regaba la vereda se llevó un fuerte susto al escuchar bocinazos y ver pasar la combi a una velocidad considerable.

Desde la Municipalidad de Guaymallén confirmaron que ya hay al menos dos personas identificadas, aunque se estima que son cuatro los involucrados. El municipio inició actuaciones por infracción gravísima a la Ley de Tránsito, y advirtió que se trata de un concurso de faltas, lo que podría derivar en multas superiores a los 600 mil pesos.

Además, el Ministerio de Seguridad analiza el caso y no se descarta una intervención de oficio desde el ámbito penal por la contravención cometida. Para avanzar con la investigación, se solicitaron registros de cámaras de seguridad de barrios privados cercanos, con el objetivo de identificar la patente, precisar día y horario del hecho y completar las actuaciones.

Ignacio Conte, secretario de Gobierno de Guaymallén, remarcó que se trató de una conducta “irresponsable” protagonizada por adultos que pusieron en peligro su propia vida y la de vecinos en un barrio tranquilo, a pocas cuadras del edificio municipal.

Un vecino de la cuadra, identificado como Marcelo, también expresó su preocupación y señaló que “un auto puede convertirse en un arma” cuando se maneja con ese nivel de irresponsabilidad, y advirtió que el video muestra intenciones de seguir circulando por otros sectores.