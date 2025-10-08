Video: un feroz incendio destruyó dos viviendas en Guaymallén y un hombre resultó herido

Un voraz incendio se desató en la zona de Buenanueva y consumió por completo dos viviendas precarias. Las llamas se habrían iniciado en un sector de pastizales y se propagaron rápidamente por efecto del viento.

Un incendio de gran magnitud generó conmoción este miércoles en la localidad de Buena Nueva, luego de que las llamas consumieran por completo dos viviendas. Un hombre de 60 años resulto herido y fue trasladado por los mismos vecinos al Hospital Laggomagiore con quemaduras leves.

El fuego se originó pasadas las 10 de la mañana en un terreno con pastizales secos ubicado sobre calle Serú al 2370, y rápidamente se extendió hacia las casas linderas. Bomberos voluntarios de Guaymallén, personal del Cuartel Central y equipos de Defensa Civil trabajaron durante más de dos horas para controlar la situación, con el apoyo de camiones cisterna del municipio.

Según relataron testigos, el fuego podría haberse iniciado por una colilla de cigarrillo mal apagada o una quema intencional de basura, y el viento terminó favoreciendo su propagación. “Se armó en llamas enseguida, esto era todo un bosque frente a la casa. Con el viento se prendió todo”, contó Gustavo, uno de los vecinos que colaboró en las tareas de rescate.

Entre los afectados se encuentra un hombre de unos 60 años, que vivía solo en una de las viviendas siniestradas. Según los vecinos, el hombre se resistía a abandonar la casa, por lo que uno de ellos ingresó entre el humo y logró sacarlo a salvo.

El herido fue trasladado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado con quemaduras leves y fuera de peligro.

Los vecinos también aseguraron que durante el incendio se escucharon detonaciones, lo que generó temor entre los presentes. “Hubo explosiones por las balas y cartuchos que tenía guardados. Por eso la policía nos hizo salir a todos a la calle”, relató un residente de la zona. Sin embargo, esa versión aún no fue confirmada oficialmente por la Policía.