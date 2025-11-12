Video: un colectivo chocó a un camión de bomberos en plena San Martín Sur y hubo dos heridos

Un colectivo de la línea 700 chocó contra un camión de bomberos en plena avenida San Martín Sur, en Godoy Cruz. El impacto, que quedó grabado en video, generó tensión y daños materiales.

Un impactante accidente de tránsito se registró este miércoles por la tarde en Godoy Cruz, cuando un colectivo de la línea 700 chocó contra un camión de bomberos en la intersección de avenida San Martín Sur y Urquiza. El hecho, que quedó grabado en video, generó momentos de tensión y un fuerte operativo en la zona.

Según los testigos que había en el lugar y fuentes policiales, el camión de los Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz circulaba por calle Urquiza de este a oeste con las sirenas encendidas rumbo a una emergencia. Al intentar cruzar la Avenida San Martín Sur con el semáforo en rojo, fue embestido por el micro de la empresa Trapiche, línea 740 que se dirigía hacia Luján de Cuyo.

Las imágenes muestran el momento posterior al choque, donde se observa el enojo de los bomberos y el daño en el colectivo, cuyo parabrisas terminó completamente desprendido.

Los servicios de emergencia diagnosticaron a un pasajero, de 33 años, con politraumatismo por accidente vial en nuca, tobillo y espalda. Por otro lado, uno de los integrantes del cuerpo de bomberos resultó con traumatismo en la pierna derecha y fue trasladado a la Clínica Francesa.

Las autoridades indicaron que la intersección de la mencionada arteria cuenta con cámara de seguridad que servirán para determinar la causa del accidente.