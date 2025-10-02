Video: un choque provoca caos en el tránsito y una larga fila de colectivos en plena calle Patricias Mendocinas

El accidente sucedió en calle Patricias Mendocinas entre Montevideo y Rivadavia. Si bien el accidente fue menor, la demora en resolverlo generó una larguísima fila de micros en una zona de alto tránsito en pleno centro.

Un accidente menor pero una acalorada discusión provocó un caos en el tránsito. Una Toyota Hilux chocó contra un Fiat Palio en calle Patricias Mendocinas, entre Montevideo y Rivadavia y si bien, el choque parece ser menor, una acolorada discusión por parte de uno de los conductores, dilató el trabajo de los efectivos de la Municipalidad en el lugar y provocó un caos absoluto en el tránsito marcado por la larga fila de colectivos que circulan por el lugar.

La calle Patricia Mendocinas junto con calle Rioja, son las arterias de mayor tránsito de colectivos. La parada de la plaza Independencia aloja, al menos, unas 20 líneas de micro. Por ello, mantenerla lo más libre de autos, es indispensable para la correcta circulación de vehículos.

El accidente fue justo frente a la puerta del Jardín de infantes del Normal. Si bien fue menor, la verborragia de uno de los conductores demoró el trabajo del personal de la comuna de Ciudad y eso generó caos en el tránsito.

Se espera que en minutos se resuelva la situación y se normalice el tránsito.