Video: un camionero decidió pasar a contramano en Alta Montaña y casi choca contra otro vehículo que venía de frente

Un video registró a un conductor que sobrepasó a otro vehículo en doble línea amarilla en el camino de Chile a Mendoza, a dos kilómetros de la Aduana de Uspallata. La maniobra ocurrió este jueves a las 13.14 y se da en el marco de la implementación de Modo Testigo, el sistema para denunciar infracciones viales por WhatsApp.

Una tremenda imprudencia quedó registrada por un transportista en Alta Montaña. Un camionero decidió sobrepasar en una curva por el lado incorrecto la Ruta 7, camino a Chile cuando había una enorme fila para llegar a la Aduana. El episodio ocurrió este jueves a las 13.14, a dos kilómetros de la Aduana de Uspallata, y quedó registrado en un video.

Las imágenes muestran a un hombre que sobrepasó a varios conductores que sobrepasaron en doble línea amarilla y encima en un trayecto con curvas. El momento tuvo un momento de extremo peligro cuando otro vehículo venía de frente y el camión tuvo que ir a la banquina.

Luego de ese momento, el camionero en vez de parar con su mala maniobra, decidió continuar con su camino.

En diálogo con ELNUEVE.COM el transportista aclaró que además, el camionero tenía la patente tapada, lo que impedía verla. Además agregó que lo único que logró es “llegar unos minutos antes a la Aduana”.

Modo Testigo: cómo denunciar infracciones viales en Mendoza

Por este tipo de situacione ses que el gobierno implementó Modo Testigo, un sistema que habilitó a los ciudadanos a enviar fotografías y videos de infracciones de tránsito a través de WhatsApp.

La herramienta funciona las 24 horas mediante el número 261 5559592 y busca promover la participación ciudadana en la prevención de conductas peligrosas en calles y rutas.

Entre las situaciones que pueden reportarse se encuentran las maniobras riesgosas, los sobrepasos indebidos, el uso del celular al volante, la falta de cinturón de seguridad y otras infracciones contempladas en la normativa vigente.

Qué pasa con los videos enviados

Cuando un ciudadano manda material, los registros son recibidos y evaluados por la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Por el momento, el material enviado no genera sanciones directas. Las imágenes pueden utilizarse en campañas de concientización y difundirse en el canal oficial del programa durante un máximo de 90 días, con resguardo de la identidad de las personas involucradas.

La iniciativa se enmarca en la Ley 9701, que incorporó el artículo 120 bis a la Ley Provincial de Tránsito 9024.

Cómo enviar un video de una infracción vial

Quienes presencien una conducta peligrosa pueden enviar fotografías o videos al WhatsApp 261 5559592.

Las comunicaciones deben ser realizadas por testigos o terceros y no por conductores que estén manejando. Además, se solicitarán datos básicos del remitente para procesar el registro.

En una segunda etapa, el Gobierno provincial prevé integrar Modo Testigo a la aplicación Mendoza × Mí para validar datos como la ubicación, la fecha y la hora de los hechos registrados.