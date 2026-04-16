Video: un camión de basura quedó atrapado por un socavón en Godoy Cruz

El asfalto cedió de manera repentina en una calle del departamento y dejó a un camión recolector varado. Vecinos apuntan a obras previas en la zona.

Un camión de basura quedó atorado en Godoy Cruz luego de que se produjera un socavón en plena calle, lo que generó complicaciones en el tránsito. El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves en la intersección de Olaya Pescara de Tomba al 1140.

Según se pudo conocer, el camión recolector circulaba con normalidad cuando, de manera imprevista, el asfalto cedió bajo una de sus ruedas. Esto provocó que el vehículo quedara parcialmente hundido e imposibilitado de continuar su marcha.

El episodio generó demoras y complicaciones en el tránsito, ya que el camión quedó atravesado en la calzada y debió ser asistido con maquinaria para poder retirarlo del lugar. Durante varias horas, la circulación en la zona se vio afectada mientras se desarrollaban las tareas para liberar el vehículo y asegurar el área.

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Según informó Vecino Rabioso, vecinos de la zona señalaron que tiempo atrás se realizaron trabajos de recambio de cañerías por parte de Aguas Mendocinas, lo que podría estar vinculado con el hundimiento.

Según denunciaron, el problema estaría relacionado con una deficiente compactación del suelo o un reasfaltado inadecuado, lo que habría debilitado la estructura de la calle y provocado el colapso bajo el peso del camión.