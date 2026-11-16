Video: toda la intimidad del micro del Tomba campeón y como lo celebran los jugadores

Después de consagrarse campeón en Córdoba y conseguir el ascenso a Primera División, los jugadores del Tomba emprendieron el regreso en colectivo. Noticiero 9 estuvo en el micro junto al plantel y mostró la alegría de los futbolistas y de quienes trabajan detrás de escena en la institución.

La alegría es total en Godoy Cruz. Después de una temporada difícil, el Tomba logró el objetivo de volver a la máxima categoría del fútbol argentino y lo hizo consagrándose campeón de la B Nacional tras la final disputada en Córdoba contra Tristán Suárez.

En la mañana de este lunes, el plantel emprendió el regreso a Mendoza en colectivo y con la copa como gran protagonista del viaje. Noticiero 9 acompañó a los jugadores y pudo mostrar desde adentro la celebración de un grupo que todavía tiene la emoción a flor de piel.

Entre abrazos, canciones y festejos, las imágenes reflejaron la felicidad de los futbolistas, el cuerpo técnico y todos los trabajadores que acompañaron al equipo durante la temporada. También estuvieron presentes los integrantes de utilería, el cuerpo médico, el departamento de prensa y el personal de seguridad.

Germán García, jefe de prensa del club, contó que el plantel regresaba directamente al predio de Coquimbito, donde los esperaban otros colectivos para continuar el recorrido hacia el estadio Feliciano Gambarte y encontrarse con los hinchas.

“Vamos en micro al predio, en el predio nos esperan unos micros ahí para recibirnos, y ahí del predio directo a Gambarte para festejar con toda la gente”, explicó durante el móvil en vivo.

Un ascenso con sabor a revancha

La consagración tiene un significado especial para varios integrantes del plantel. Algunos jugadores atravesaron el descenso de hace un año, decidieron quedarse en la institución y fueron protagonistas del regreso a Primera.

Entre ellos se encontraban Vicente Poggi y Lucas Arce, quienes también fueron destacados durante el recorrido de Noticiero 9 por el colectivo.

El periodista pudo ingresar al micro y mostrar de cerca la celebración. Los futbolistas, muchos de ellos afónicos después de los festejos, continuaban cantando y disfrutando de un logro que significó mucho más que un campeonato.

La copa también tuvo su momento de protagonismo, mientras los jugadores compartían canciones y celebraciones con sus compañeros.

El encuentro con los hinchas en el Gambarte

Según adelantaron desde el club, el recorrido contemplaba una primera parada en el predio de Coquimbito y luego el traslado hacia el estadio Feliciano Gambarte, donde se esperaba el encuentro con los simpatizantes.

El viaje desde Córdoba demandaba alrededor de ocho horas, por lo que los hinchas debían seguir las comunicaciones oficiales de Godoy Cruz para conocer los detalles del recibimiento.

Después de un año de mucho esfuerzo, el Tomba vuelve a Primera. Y lo hace con una copa en las manos, el orgullo de haber conseguido el objetivo y una multitud de hinchas esperando para celebrar el regreso.